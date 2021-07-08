Известный украинский певец Никита Ломакин, запомнившийся зрителям благодаря участию в шоу «Голос країни 11», жестко высказался о каминг-ауте MELOVINа и своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм молодой артист и бывший парень Мишель Андрде опубликовал пост, посвященный выступлению на фестивале Atlas Weekend.
«Спасибо, что были со мной, несмотря на дождь», - написал артист, сопроводив публикацию соответствующими фото со сцены.
При этом в комментариях у Никиты с юмором поинтересовались, обошлось ли его выступление без каминг-аута. Дело в том, что два дня назад популярный певец MELOVIN на том же фестивале поцеловал мужчину прямо на сцене, раскрыв тем самым свою ориентацию.
«Каминаута не было? ;) Кстати … ща начнут все по чуть-чуть … но Мел вошёл в историю», - написал один из комментаторов.
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«Не хочу так входить в историю», - ответил на это Ломакин.
Под этими комментариями развернулась дискуссия, на которую певец ответил большим постом, в котором заявил, что нормально относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Тем не менее Ломакин подчеркнул, что не поддерживает поступок MELOVINа.
«Все уже давно нормально воспринимают ЛГБТ.. по крайней мене я точно и все мое окружение…Но данная выходка…это просто некрасиво…Выглядело так будто бы Атлас просто стал поводом для того чтобы похайпить…и не самым симпатичным образом», - заявил Ломакин.
Он считает, что менять отношение к представителям ЛГБТ нужно не такими средствами.
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