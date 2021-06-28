Известный украинский певец Никита Ломакин, бывший парень певицы Мишель Андраде, всколыхнул Сеть новым фото
Никита Ломакин стал популярным среди украинцев благодаря участию в проектах "X-Фактор" и "Голос країни 11". Сейчас молодой человек создает музыку и активно развивает социальные сети, где за красавчиком следят десятки тысяч человек.
Как пишет Politeka.net, новом после артист решил повзаимодействовать с фолловерами.
«“Это я так смотрю на тебя когда...” продолжи фразу😉 закреплю самый прикольный коммент», - написал он о показал фото, на котором запечатлен в авто.
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Поклонники певца бурно отреагировали на фото и предложили различные варианты.
«…ты не оценила, мой новый трек», «Когда в сотый раз спрашивают о Мишель Андраде», «Влюбленный», «Когда берут твою еду и говорят: "Я только попробую"», «Я не посмотрела твой клип», «Это я так смотрю на тебя, когда ты сказала, что я похож на Леонардо Ди Каприо», - пишут в комментариях.
Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание.
А еще Politeka писала, звезда «Голосу країни» Ломакин ошарашил видом с перебинтованным носом и искусственной рукой.
Также Politeka сообщала, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин поразил новым видео с фигуристой девушкой: "Как депутат".