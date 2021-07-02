Известный украинский певец Никита Ломакин, которого все знают по шоу «Голос страны», а также как парня певицы Мишель Андраде, показал, как проходят его репетиции

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм исполнитель опубликовал кадры, снятые скрытой камерой. Он был в процессе работы над новым хитом со своим другом, который сидел за барабанами. Затем сам Ломакин сел за барабаны и показал свой талант.

«Не подсматривай.. @alisaaaliceee) у нас тут свой вайб с @vctr_dang», - подписал видео Ломакин.

В комментариях молодому исполнителю оставили массу отзывов.

«Ты шо) а что за барабанщик?))», «Не люблю, когда все подглядывают», «Невероятно», «Очень ждём чего-то новенького и интересненького», «Какие красавчики», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Никита Ломакин прославился благодаря шоу «Х-фактор», когда был еще совсем юным. Позже артист засветился на «Голосе страны», но до финала не дошел.

Напомним, что Никита Ломакин поразил новым видео с фигуристой девушкой: "Как депутат".

Как сообщала Politeka, Никита Ломакин показал неожиданное фото: «Когда в сотый раз спрашивают о Мишель Андраде».

Также Politeka писала, что Никита Ломакин покорил украинок новым дерзким образом: "Горячий испанец".