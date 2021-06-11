Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін розповів умову випуску свого хіта

Після участі в популярних проєктах "X-Фактор" і "Голос країни 11" Ломакін заробив велику популярність, пише Politeka.net. Зараз артист записує нові хіти, про що повідомляє у своєму Instagram.

Так, у відео артист виконав шматок нового треку, засвітивши поруч з собою фігуристу дівчину. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Ломакін позує сидячи в кріслі, на ньому - сорочка, а волосся було під обручем.

"Випущу новий трек, коли ви всі заслухаєте "суку" ☺ ️ #альбомейфорія", - написав співак.

За годину публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"The Weekend, якщо б він був тобою🔥🔥🔥", "Ти супер 🤩🔥", "Добре хоч що новий трек не skoro 🤣🤣", "Інтригує ❤️ альбом схоже просто 💧🤤", "Круто🔥", "Каеффф😍", "Бомбезно 🔥🔥🔥🔥 Ти кращий 💕💕🔥", "Микит❤❤ просто красунчик", "Не сиди, як депутат 😂👌🏼", "Давай ща випускай 🤪😁", "Микита, це кращий трек😍 просто супер😍❤️ думаю Дан з Тіною тобою пишаються😂🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Микита Ломакін і Мішель Андраде познайомилися на шоу "X-Фактор", коли були підлітками. Між артистами спалахнули почуття і вони зустрічалися п'ять років.

Однак в результаті пара розлучилася. Співак вважає, що, можливо, він би не розлучився з екс-коханою, якби вони зустрілися в іншому віці.

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