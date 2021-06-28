Відомий український співак Микита Ломакін, колишній хлопець співачки Мішель Андраде, сколихнув мережу новим фото

Микита Ломакін став популярним серед українців завдяки участі в проектах "X-Фактор"і "Голос країни 11". Зараз молода людина створює музику і активно розвиває соціальні мережі, де за красенем стежать десятки тисяч людей.

Як пише Politeka.net, новому після артист вирішив подорослішати з фоловерами.

""Це я так дивлюся на тебе коли..." продовж фразу😉 закріплю самий прикольний коммент", - написав він про показав фото, на якому зображений в авто.

Шанувальники співака бурхливо відреагували на фото і запропонували різні варіанти.

"...ти не оцінила, мій новий трек", "Коли в сотий раз запитують про Мішель Андраде", "Закоханий", "Коли беруть твою їжу і кажуть: "Я тільки спробую", "Я не подивилася твій кліп", "Це я так дивлюся на тебе, коли ти сказала, що я схожий на Леонардо Ді Капріо", - пишуть в коментарях.

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