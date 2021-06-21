Відомий український співак Микита Ломакін, колишній хлопець співачки Мішель Андраде, показав себе на прогулянці в Києві
Як пише Politeka.net, Микита Ломакін став популярним серед українців завдяки участі в проектах "X-Фактор"і" Голос країни 11". Зараз молода людина створює музику і активно розвиває соціальні мережі, де за красенем стежать десятки тисяч людей.
На фото, яке опублікував Ломакін в Instagram, він позував у ТРЦ "Гулівер" в Києві. Красунчик надів чорну футболку і стояв боком, повернувши голову до камери.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін розповів умову випуску свого хіта.
Так, у відео артист виконав шматок нового треку, засвітивши поруч з собою фігуристу дівчину. На кадрах Ломакін позує сидячи в кріслі, на ньому - сорочка, а волосся було під обручем.
"Випущу новий трек, коли ви все заслухаєте «суку»", - написав співак.
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