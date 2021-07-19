Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора к Евровидению, взбудоражил поклонниц по-летнему жарким фото в бассейне

Недавно 24-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) наделал шума на всю страну, совершив каминг-аут как бисексуал прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend. С тех пор страсти вокруг него немного поутихли и сейчас жизнь артиста вернулась в прежнее русло. Пока MELOVIN отдыхает, однако после его нового поста в Инстаграм фанаты заподозрили, что певец готовится выпустить новую песню. Об этом пишет Politeka.net.

Так, MELOVIN поделился новым жарким снимком. На нем артист плавает в бассейне, демонстрируя свои обнаженные плечи в татуировках. Константин облокотился о бортик бассейна и одной рукой поправляет волосы, страстно глядя в камеру.

«Ты хочешь меня как…», - подписал фото певец на английском языке.

Его поклонники тут же предположили, что это строчка из его новой песни.

«Красавец. Кажется мне, что это текст новой песни, так что soon», «Пов: когда родители РЕАЛЬНО постарались», «где-то ты вроде говорил, что планируешь песню летом, может это намёк?», «Опять дразнишься?», «Из какого модельного агентства?», «ты такой горячий жарко мне стало ещё больше», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN устроил шоу в бассейне, хвастнув отменной формой.

Как сообщала Politeka, MELOVIN решился на новое признание после скандального каминг-аута.

Также Politeka писала, что раскрывший свою сущность MELOVIN проговорился о телохранителе.