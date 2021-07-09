Певца Константина Бочарова, известного как MELOVIN, вынудили пойти на крайний шаг

Как известно, 24-летний артист на днях совершил каминг-аут. Со сцены фестиваля Atlas Weekend молодой человек, который любит эпатировать публику необычной внешностью и дерзким поведением, признался в своей бисексуальности. А чтоб уж точно повергнуть в шок публику, MELOVIN закрепил признание горячим поцелуем с красавчиком прямо на сцене. Перед этим артист также само поцеловал девушку.

Певец месяц готовился к своему каминг-аут-перформансу, тщательно подбирая партнеров, с которыми ему предстояло целоваться.

Сеть до сих пор кипит после выходки MELOVIN. Фанаты восторгаются его поступком, но в то же время звучит много и хейтерских заявлений.

В своем новом посте в Инстаграм Бочаров сделал анонс предстоящего концерта, написав "Жду тебя! 🔥", передает Politeka.net.

Пользователи кинулись комментировать, предвкушая зрелище. Но некоторые попросили артиста быть осторожным в связи с его недвним признанием. Оказалось, что и сам MELOVIN переживает о своей безопасности.

"Мэл, не по теме поста, ты позаботился о своей безопасности? Мне реально страшно за тебя, столько придурков кругом. Я очень сильно переживаю. Мало того, что пишут, так еще и угрожают", - написал один из пользователей в комментариях

"У меня есть телохранитель, спасибо", - ответил певец.

Напомним, Melovin укусил новую "Холостячку" Огневич: страсти и закулисье Atlas Weekend

Как сообщала Politeka, Любимец Данилко Melovin совершил громкий каминг-аут и тут же столкнулся с цензурой: вырезанные кадры поцелуя с мужчиной.

Также Politeka писала, что любимец Данилко MELOVIN вышел в свет в майке-сетке и на каблуках