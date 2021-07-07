Певица и главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич удивила кадрами с Melovin, который совершил каминг-аут прямо на сцене Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", выступила на сцене фестиваля Atlas Weekend. Кадры со сцены и закулисья концерта артистка показала в своих Instagram-сторис.

Так, среди прочего, две сторис Златы посвящены Косте Бочарову, более известному под сценическим именем Melovin. Певица мило позирует с ярким артистом, и он даже слегка ее укусил, а затем она показала кадры его каминг-аута на сцене фестиваля. Как видно, для выхода на сцену Огневич выбрала стильный брючный костюм лавандового оттенка, а свой образ дополнила модной шляпкой. Тем временем Melovin появился на концерте в вызывающем эпатажном образе с ярким макияжем на лице.

Напомним, Константин Бочаров (Melovin) поразил поклонников неожиданным каминг-аутом прямо на сцене Atlas Weekend. Артист после своего выступления сначала поцеловал девушку, а потом и парня, которые стояли с ним на сцене. "Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу", - прокомментировал свой поступок Melovin в соцсетях.

Напомним, Огневич после начала съемок "Холостячки" обратилась к украинцам с вопросом об отношениях: "Как быть, если…"

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