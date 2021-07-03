Новая "Холостячка", украинская певица и участница «Евровидения» Злата Огневич побаловала поклонников пикантными кадрами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, снятое в массажном салоне. На Злате не было одежды, она снимала себя в очень соблазнительном виде.
«Все, меня не будет полтора часа. Отправляюсь в страну удовольствий вместе с Антониной», - игриво заявила звезда.
Позже Злата поделилась кадрами с улицы. Довольная артистка рассказала, как чувствует себя после массажа.
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«Перед вами лицо отдохнувшего, счастливого и довольного жизнью человека, побывавшего на фантастическом массаже. Боже, это то, что мне нужно было. У меня просто крылья за спиной выросли. Сейчас иду на очень важную классную встречу по поводу предстоящих съемок. Ох сколько осенью вас ждет красоты. А ближайшая красота это июль – это месяц премьеры моего нового клипа», - отметила звезда.
Напомним, что Злата Огневич в мини-платье заговорила о тайных желаниях: "Выше мира и страстей".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич после начала съемок "Холостячки" заговорила об отношениях: "Мой секрет прост - я...".
Также Politeka писала, что Огневич на "Холостячке" призналась, почему не могла построить отношения до шоу "После разрыва…".