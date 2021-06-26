Відома українська співачка Злата Огневич, яка стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка", розповіла про заповітні бажання

Поки проходять таємні зйомки другого сезону "Холостячки" зі Златою в головній ролі, сама артистка рідко показується перед камерами, щоб не засвітити нічого зайвого з нового періоду життя. Причому Огневич все частіше публікує кадри з постановочних фотосесій.

Цього разу, наприклад, зірка показала стильне фото, на якому постала в білому вбранні – коротенькій сукні, незвичайних аксесуарах з сіточки для ніг і срібних босоніжках на підборах. Причому макіяж, зачіска і відсутність деталей в образі зірки зробили її ще миліше.

"Яку суперздатність ви хочете мати? Я мрію про крила 🦋» - написала Злата під постом.

Шанувальники поспішили відреагувати на побачене:

"Мрію зцілювати людей одним поглядом або дотиком і тим самим лікувати найважчі хвороби; а я б хотів мати суперздатності зустрітися з Златою Огневич; Шапку-невидимку🥳 😂; літати, а також переміщатися в різні місця; все в ній гармонія, все диво, Все вище світу і пристрастей; вона спочиває сором'язливо В красі урочистій своїй; А я мрію про тебе; тільки в польоті міцніє крило ... Яка ви романтична 💞" »

Нагадавши, "холостячку" Огневич в мереживному міні розкритикували за невдалий наряд: "як можна було таке...".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич у весільній сукні приголомшила новиною:"мій назавжди".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич несподівано заговорила про трагічне минуле:"не давало заснути навіть вночі".