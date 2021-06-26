Известная украинская певица Злата Огневич, которая станет главной героиней нового сезона шоу «Холостячка», рассказала о заветных желаниях

Пока проходят тайные съемки второго сезона «Холостячки» со Златой в главной роли, сама артистка редко показывается перед камерами, чтобы не засветить ничего лишнего из нового периода жизни. Причем Огневич все чаще публикует кадры из постановочных фотосессий.

В этот раз, к примеру, звезда показала стильное фото, на котором предстала в белом наряде – коротеньком платье, необычных аксессуарах из сеточки для ног и серебряных босоножках на каблуке. Причем макияж, прическа и отсутствие деталей в образе звезды сделали ее еще милее.

«Какую суперспособность Вы хотите иметь? Я мечтаю о крыльях 🦋» - написала Злата под постом.

Поклонники поспешили отреагировать на увиденное:

«Мечтаю исцелять людей одним взглядом или прикосновением и тем самым лечить самые трудные болезни; А я бы хотел иметь суперспособности встретиться с Златой Огневич; Шапку-невидимку🥳😂; Летать, а также перемещаться в разные места; Все в ней гармония, все диво, Все выше мира и страстей; Она покоится стыдливо В красе торжественной своей; А я мечтаю о тебе; Только в полете крепнет крыло ... Какая Вы романтичная 💞».

Напомним, "холостячку" Огневич в кружевном мини раскритиковали за неудачный наряд: "Как можно было такое...".

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич в свадебном платье ошеломила новостью: "Мой навсегда".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич неожиданно заговорила о трагическом прошлом: "Не давало уснуть даже ночью".