Известная украинская певица Злата Огневич, которая станет главной героиней нового сезона шоу «Холостячка», рассказала о заветных желаниях
Пока проходят тайные съемки второго сезона «Холостячки» со Златой в главной роли, сама артистка редко показывается перед камерами, чтобы не засветить ничего лишнего из нового периода жизни. Причем Огневич все чаще публикует кадры из постановочных фотосессий.
В этот раз, к примеру, звезда показала стильное фото, на котором предстала в белом наряде – коротеньком платье, необычных аксессуарах из сеточки для ног и серебряных босоножках на каблуке. Причем макияж, прическа и отсутствие деталей в образе звезды сделали ее еще милее.
«Какую суперспособность Вы хотите иметь? Я мечтаю о крыльях 🦋» - написала Злата под постом.
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Поклонники поспешили отреагировать на увиденное:
«Мечтаю исцелять людей одним взглядом или прикосновением и тем самым лечить самые трудные болезни; А я бы хотел иметь суперспособности встретиться с Златой Огневич; Шапку-невидимку🥳😂; Летать, а также перемещаться в разные места; Все в ней гармония, все диво, Все выше мира и страстей; Она покоится стыдливо В красе торжественной своей; А я мечтаю о тебе; Только в полете крепнет крыло ... Какая Вы романтичная 💞».
Напомним, "холостячку" Огневич в кружевном мини раскритиковали за неудачный наряд: "Как можно было такое...".
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич в свадебном платье ошеломила новостью: "Мой навсегда".
Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич неожиданно заговорила о трагическом прошлом: "Не давало уснуть даже ночью".