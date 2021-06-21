Новая "Холостячка" Злата Огневич всколыхнула Сеть своим заявлением
Известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Съемки реалити с участием артистки уже стартовали, и у нее даже появился фаворит, после первой вечеринки с женихами.
Став главной героине «Холостячки», Злата начала намного чащзе появляться в сети и заниматься Инстаграмом, показывать новые кадры. На новом фото Злата Огневич запечатлена в белом фото, похожем на свадебное, сообщает Politeka.net.
Снимок она сопроводила таким текстом:
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Мама Сердючки удивила редким фото с мужем и красавицей дочкой: «Так похожа на...»
Рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"
Мій назавжди,
Тільки я і тільки Ти,
Я буду вірити в Любов,
В небі й на землі,
Я буду сяяти з висоти,
Сяяти Тобі…
Это строки из нового сингла певицы, который должен выйти в скором времени. Таким образом артистка анонсировала премьеру песни.
Пост произвел настоящий фурор.
«Злата...ты прекрасна», «Ух, скорей бы уже», «Обожаю вас ❤», «Очень красиво❤», «Очаровательная и привлекательная! Браво», «Ох, красота страшная сила», «Шо уже?) Так быстро?))», - пишут в комментариях.
Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."
Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".
Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье".