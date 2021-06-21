Новая "Холостячка" Злата Огневич всколыхнула Сеть своим заявлением

Известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Съемки реалити с участием артистки уже стартовали, и у нее даже появился фаворит, после первой вечеринки с женихами.

Став главной героине «Холостячки», Злата начала намного чащзе появляться в сети и заниматься Инстаграмом, показывать новые кадры. На новом фото Злата Огневич запечатлена в белом фото, похожем на свадебное, сообщает Politeka.net.

Снимок она сопроводила таким текстом:

Мій назавжди,

Тільки я і тільки Ти,

Я буду вірити в Любов,

В небі й на землі,

Я буду сяяти з висоти,

Сяяти Тобі…

Это строки из нового сингла певицы, который должен выйти в скором времени. Таким образом артистка анонсировала премьеру песни.

Пост произвел настоящий фурор.

«Злата...ты прекрасна», «Ух, скорей бы уже», «Обожаю вас ❤», «Очень красиво❤», «Очаровательная и привлекательная! Браво», «Ох, красота страшная сила», «Шо уже?) Так быстро?))», - пишут в комментариях.

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье".