Певица Злата Огневич, героиня "Холостячки-2", показала, как прошли съемки первого эфира и знакомства с участниками

Вчера стало известно, что Злата наконец-то приступила к съемкам второго сезона романтичного шоу, более того, в Инстаграм на своей странице звезда даже опубликовала несколько кадров после свиданий с участниками. Как оказалось, некоторым уже удалось привлечь внимание певицы.

На съемках счастливая звезда появилась в аккуратном маленьком платье с кружевами минимальной длинны, а прическа с обычными локонами, слегка завитыми в кудри, только дополнила светлый лук Златы.

«Ох и горячий будет сезон 🔥 Это самое прекрасное лето!!!» - не стала прятать эмоции Огневич, которая была очень рада старту проекта. Правда, увидеть его поклонники смогут лишь осенью, всю информацию звезда будет держать в секрете.

«🤗Уже чувствую как жжёт ❤;Какая красивая 😍; ты моя холостячка любимая; С нетерпением ждём премьеры 😍; И это же только начало! Уверена все будет невероятно и фантастически прекрасно! Удачи вам Златочка🤞😃; Платье🔥; Чувствую, будет заруба среди мужиков, такая красотка 😍; Уведут красавицу!!!!😢; Гарна,а за спиною конкурентка😂?; Будет горячо ! ☄️».

Злата в комментарии после съемок на торежственном вечере, рассказала, что перед началом проекта очень волновалась. Предчувствовала первую вечеринку, представляла, как все пройдет, но реальность превзошла все ее ожидания, у нее даже появился фаворит:

"Каждый человек смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души.

Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана по жемчужину! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу" - рассказала честно Злата.

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