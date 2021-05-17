Известная украинская певица Злата Огневич, звезда нового шоу "Холостячка", показала себя, рассказав о премьере

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич успела построить карьеру успешной певицы и даже выступала на Евровидении. Сейчас красотка решила найти свою любовь, поэтому пошла в качестве главной героиней на шоу "Холостячка". Не забывает девушка и о социальных сетях, где публикует интересный контент.

На кадрах Злата позировала в пиджаке и штанах, а образ дополнила стильной шляпкой. Красотка сняла верхнюю одежду, показав, пышные формы в роскошном декольте.

"Always уже в европейских плейлистах!", - рассказала Злата Огневич о своей новой песне.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А вы приедете еще в Славутич", "Огонь", "Хочу в клуб, когда там зеленку открывают??", "Горячо, очень горячо", "Люблю тебя злата и люблю эту песенку", "Вау, круто", "Огонь".

Сообщалось, что украинская певица, звезда нового сезона шоу "Холостячка", Злата Огневич, покорила нежным образом.

На новых фото звезда позировала в нежном образе - красивом голубом наряде в горошек и с нескромным декольте. Макияж подчеркнул красоту Огневич.

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