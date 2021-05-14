Украинская певица Злата Огневич, которая станет героиней второго сезона "Холостячки", рассказала о прекрасном периоде в своей жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Злата разоткровенничалась с фанатами, рассказав, какие эмоции сейчас переживает. Свой пост она сопроводила фото, на котором предстала в очень стильном виде.

«В жизни всё циклично. Люди, события, открытия, знакомства, проекты и даже - песни... Я сейчас получаю такие инсайты, что меня просто разрывает на мелкие кусочки от эмоций! Даже начала бегать вечерами, чтобы как-то сбить эмоциональный накал. Умение радоваться зависит от степени открытости Души. Открывайте свою Душу, пробуйте и ошибайтесь, вдохновляйтесь, испытывайте острые ощущения и проверяйте себя на прочность. Именно на прочность! Гореть, дышать, жить здесь и сейчас. И благодарить! Каждое мгновение», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили много слов поддержки. Не обошлось и без комплиментов, ведь выглядела звезда потрясающе.

«Как всегда Невероятна», «Красивая», «Красавица Злата», «Сладкая», «Золотые слова», «Злата, это хорошо, что у Вас все отлично! Пусть всегда будет успех! Вы обладаете чудесным голосом, Вы талант! Удачи Вам!», «Выглядишь роскошно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что новая "Холостячка" Огневич дала подсказку женихам, чем ее радовать: "Могу съесть килограмм".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в белом наряде заинтриговала откровением: "Именно тот, что нужно!".

Также Politeka писала, что новая "Холостячка" Огневич продемонстрировала неприличный жест: "Очень глупо, не ожидала такого".