Украинская певица Злата Огневич, которая станет героиней второго сезона "Холостячки", рассказала о прекрасном периоде в своей жизни
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Злата разоткровенничалась с фанатами, рассказав, какие эмоции сейчас переживает. Свой пост она сопроводила фото, на котором предстала в очень стильном виде.
«В жизни всё циклично. Люди, события, открытия, знакомства, проекты и даже - песни... Я сейчас получаю такие инсайты, что меня просто разрывает на мелкие кусочки от эмоций! Даже начала бегать вечерами, чтобы как-то сбить эмоциональный накал. Умение радоваться зависит от степени открытости Души. Открывайте свою Душу, пробуйте и ошибайтесь, вдохновляйтесь, испытывайте острые ощущения и проверяйте себя на прочность. Именно на прочность! Гореть, дышать, жить здесь и сейчас. И благодарить! Каждое мгновение», - подписала фото звезда.
В комментариях певице оставили много слов поддержки. Не обошлось и без комплиментов, ведь выглядела звезда потрясающе.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Тригубенко после отказа Мишиной позволил себе "сорваться": "Все сложилось совсем по-другому"
Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
«Как всегда Невероятна», «Красивая», «Красавица Злата», «Сладкая», «Золотые слова», «Злата, это хорошо, что у Вас все отлично! Пусть всегда будет успех! Вы обладаете чудесным голосом, Вы талант! Удачи Вам!», «Выглядишь роскошно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что новая "Холостячка" Огневич дала подсказку женихам, чем ее радовать: "Могу съесть килограмм".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в белом наряде заинтриговала откровением: "Именно тот, что нужно!".
Также Politeka писала, что новая "Холостячка" Огневич продемонстрировала неприличный жест: "Очень глупо, не ожидала такого".