Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе, розповівши про подив

Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала успішною співачкою і навіть виступала від України на "Євробаченні". Зараз красуня стала новою героїнею проекту" Холостячка", де спробує знайти своє кохання.

На новому фото Злата здалася в кофті і штанях. Дівчина позувала біля дзеркала, захоплюючи красою.

"Їду на зйомку і думаю, який у мене Травень цього року. Та що там говорити, за всі роки-Травень саме той, що потрібно!

Все мчить з шаленою швидкістю і серед величезної кількості подій я навіть знаходжу час на натхнення і нові пісні! Я дивуюся і буду дивувати Вас.

Гарного дня, мої прекрасні Люди!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі, Злата. Гарного дня і успішної зйомки. А ще дуже хочеться знову концертів", " шалено красива, гарного вам дня))", " Гарного дня і сонячного настрою, Златочка!", "Гарного продуктивного дня, сонячного настрою", " відмінного вам дня, чудова людина!", "Обалденная красуня".

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