Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе, розповівши про подив
Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала успішною співачкою і навіть виступала від України на "Євробаченні". Зараз красуня стала новою героїнею проекту" Холостячка", де спробує знайти своє кохання.
На новому фото Злата здалася в кофті і штанях. Дівчина позувала біля дзеркала, захоплюючи красою.
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Все мчить з шаленою швидкістю і серед величезної кількості подій я навіть знаходжу час на натхнення і нові пісні! Я дивуюся і буду дивувати Вас.
Гарного дня, мої прекрасні Люди!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі, Злата. Гарного дня і успішної зйомки. А ще дуже хочеться знову концертів", " шалено красива, гарного вам дня))", " Гарного дня і сонячного настрою, Златочка!", "Гарного продуктивного дня, сонячного настрою", " відмінного вам дня, чудова людина!", "Обалденная красуня".
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