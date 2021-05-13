Українська співачка Злата Огневич з'явилася в провокаційному одязі

Злата Огневич стала новою героїнею шоу "Холостячка", виходу якого зараз чекають українці, пише Politeka.net. Артистка встигає вести і свій Instagram, ділячись з підписниками яскравими кадрами.

Так, в одному зі своїх останніх постів зірка позувала в худі, принт якого був вельми провокаційний - зображений непристойний жест.

До слова, красуня позувала на підлозі біля дзеркала. Злата була в грайливому настрої, вона сміялася і піднімала ноги.

"Худі дуже точно передає настрій)) 😎 😈 о, як же набридли ці хейтери, і сірі, похмурі ньюзмейкери. Всюди бачу фейкові новини, вони вже давно не першої свіжості! Як багато осіб хочуть собі популярності, і в хід йдуть і хитрощі, і підлості, За вечерею доп'ем коктейль з гордості, розтратили з тобою залишки совісті! (Це куплети) 📝 про що буде Приспів, подумаємо разом? )) ",- написала Огневич.

Пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі негативно відреагували на вказаний принт одягу.

"Наша найулюбленіша❤️", " класне худі! Було б дуже актуально в багатьох спірних ситуаціях з дивними людьми☺️", "жахливий принт. Цікаво, на скільки вам приємно дивитися на" фак " з чужої одягу з напрямком в Вашу сторону?)А потім ці люди розмірковують про культуру і мистецтво 🤦♂️ ", "Дуже нерозумно, не очікувала такого побачити від тебе", - написали коментатори.

Нагадаємо, Злата Огневич потрапила під шквал критики через надто глибоке декольте при виконанні гімну на матчі футбольної збірної.

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