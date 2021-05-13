Українська співачка Злата Огневич з'явилася в провокаційному одязі
Злата Огневич стала новою героїнею шоу "Холостячка", виходу якого зараз чекають українці, пише Politeka.net. Артистка встигає вести і свій Instagram, ділячись з підписниками яскравими кадрами.
Так, в одному зі своїх останніх постів зірка позувала в худі, принт якого був вельми провокаційний - зображений непристойний жест.
До слова, красуня позувала на підлозі біля дзеркала. Злата була в грайливому настрої, вона сміялася і піднімала ноги.
"Худі дуже точно передає настрій)) 😎 😈 о, як же набридли ці хейтери, і сірі, похмурі ньюзмейкери. Всюди бачу фейкові новини, вони вже давно не першої свіжості! Як багато осіб хочуть собі популярності, і в хід йдуть і хитрощі, і підлості, За вечерею доп'ем коктейль з гордості, розтратили з тобою залишки совісті! (Це куплети) 📝 про що буде Приспів, подумаємо разом? )) ",- написала Огневич.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Таємна дружина" Олега Винника, вбравшись у міні-спідницю, здивувала посланням: "Ми, дівчатка, все бачимо і..."
Оля Полякова з 16-річною дочкою в купальниках пересварила українців: "Це перебір"
Екс-ВІА Гра Мейхер показала, як виглядала більше 20 років тому: "Після зізнань Лорак і Полякової..."
Єдиний син Софії Ротару розкрив її справжнє прізвище: "Пишаюся"
Пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі негативно відреагували на вказаний принт одягу.
"Наша найулюбленіша❤️", " класне худі! Було б дуже актуально в багатьох спірних ситуаціях з дивними людьми☺️", "жахливий принт. Цікаво, на скільки вам приємно дивитися на" фак " з чужої одягу з напрямком в Вашу сторону?)А потім ці люди розмірковують про культуру і мистецтво 🤦♂️ ", "Дуже нерозумно, не очікувала такого побачити від тебе", - написали коментатори.
Нагадаємо, Злата Огневич потрапила під шквал критики через надто глибоке декольте при виконанні гімну на матчі футбольної збірної.
Нагадаємо, Злата Огневич у вбранні з пухнастим бюстом і розрізом поманила красою після вечірки
А ще Politeka писала, що Огневич впала на коліна перед Винником, приголомшивши любовним зізнанням
Також Politeka повідомляла, що кокетка Огневич приміряла сміливий наряд для вечірки, бретельки так і ваблять