Украинская певица Злата Огневич появилась в провокационной одежде

Злата Огневич стала новой героиней шоу "Холостячка", выхода которого сейчас ждут украинцы, пишет Politeka.net. Артистка успевает вести и свой Инстаграм, делясь с подписчиками яркими кадрами.

Так, в одном из своих последних постов звезда позировала в худи, принт которого был весьма провокационный - изображен неприличный жест.

К слову, красотка позировала на полу возле зеркала. Злата была в игривом настроении, она смеялась и поднимала ноги.

"Худи очень точно передает настроение )) 😎😈 О, как же надоели эти хейтеры, И серые, унылые ньюзмейкеры. Повсюду вижу фейковые новости, Они уже давно не первой свежести! Как много лиц хотят себе известности, И в ход идут и хитрости, и подлости, За ужином допьем коктейль из гордости, Растратили с тобой остатки совести! (Это куплеты) 📝 О чем будет припев, подумаем вместе? ))", - написала Огневич.

Пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети негативно отреагировали на указанный принт одежды.

"Наша самая любимая❤️", "Классное худи! Было бы очень актуально во многих спорных ситуациях со странными людьми 😁 ✌️", "Ужаснейший принт. Интересно, на сколько Вам приятно смотреть на "фак" с чужой одежды с направлением в Вашу сторону?) А потом эти люди рассуждают о культуре и искусстве🤦‍♂️ ", "Очень глупо, не ожидала такого увидеть от тебя", - написали комментаторы.

Напомним, Злата Огневич попала под шквал критики из-за чересчур глубокого декольте при исполнении гимна на матче футбольной сборной.

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