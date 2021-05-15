Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась милым видео и рассказала о любви к шляпам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует свою аудиторию в микроблоге в Instagram яркими моментами из жизни. Так, в этот раз красотка показала поклонникам в разделе сториз милое видео, на котором похвасталась новой стильной шляпой.

На новом видео Злата запечатлена в интересной локации, она идет в солнечных лучах и в красивой черной шляпе, которая добавила ее образу особого шарма. Волосы певицы распущены и локоны ласкает ветер, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к видео Огневич рассказала о своем пристрастии к головным уборам.

"Шляпы - моя слабость", - написала артистка на видео.

По ее словам, шляпа - это неотъемлемая часть ее образа и у нее дома огромное количество самых разных шляп.

"Я и шляпа - это неотъемлемая часть образа. Я огромный фанат шляп, у меня дома их огромное количество, особенно люблю шляпы от украинских дизайнеров", - сказала исполнительница.

Напомним, Огневич в голубом наряде "зацепила" ведущего "Холостячки" и новую партнершу Винника: "Умничка".

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