Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", показала себя и задала вопрос

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной украинской певицей. Красотка достигла такой популярности, что прошла от Украины на Евровидение, где заняла третье место. Сейчас девушка решила найти свою любовь - стать новой героиней шоу "Холостячка". Девушка активно ведет социальные сети, где подогревает к себе интерес.

На новых кадрах, которые Злата опубликовала в ТикТок, девушка была в кофте и штанах. Звезда начала зажигающе танцевать под песню Холостяк - ЛСП, Feduk, Егор Крид.

"До встречи в эфире", - написала девушка.

"Ждете новый сезон Холостячки?", - Добавила Злата над видео.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ни разу не смотрела, но с тобой буду", "Блин, я расстроена этим сезоном. Более чем уверена, что с ней это будет занудно, скучно и неинтересно", "С тобой нет", "Танцы - это не ваше", "Толстовка супер, впрочем как и хозяйка".

Сообщалось, что новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась милым фото и рассказала о любимой книге.

На новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации, она как будто застукана в интересный момент – такое выражение удивления у нее на лице.

Напомним, «Холостячка» Огневич взбудоражила откровением о новом этапе в своей жизни

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Также Politeka сообщала, что новая "Холостячка" Огневич дала подсказку женихам, чем ее радовать



