Известная украинская исплнительница Злата Огневич, которая стала победительницей шоу "Маска" и будет главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", ответила на слухи о своей беременности
Как передает Politeka.net, Злата активно делится с подписчиками интересными моментами своей жизни в Инстаграм. В этот раз звезда поделилась солнечными фото и призналась, что хочет на ручки и ароматный пирог с яблоками и корицей. Позже девушке пришлось отвечать на комментарии о своей беременности из-за одного оснимка, который вызвал особый интерес и спровоцировал подозрения среди фолловеров.
"OMG! Ну и где вы здесь увидели беременный животик? "Увидившие", вам заняться, наверное, нечем?", - написала Злата.
На фото Огневич нашла самое солнечное место в доме и позирует в красном платье в цветочек и джинсовой курточке сверху. И на одном снимке платье легло немного странно. Фолловеры отметили комментариями пост будущей "Холостячки", некоторые заметили "беременный животик":
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"На фото беременная?)".
"Златочка,у тебя как животик беремчатый???...👍Любви и женского счастья тебе🤗😚".
Стоит отметить, что ранее Огневич рассказала, что приучает себя ни о чем не жалеть, а быть благодарной вселенной за каждый новый опыт
Также девушка призналась, что идет в проект "Холостячка", чтобы построить отношения, что ей пока не удается сделать из-за насыщенного гастрольного графика. Пережив болезненный разрыв с партнером, певица решилась на участие в шоу.
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