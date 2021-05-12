Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", устроила себе настоящее испытание
35-летняя исполнительница не может жить без движения, либо тренирует себя перед главным испытанием - уже этой осенью она станет "Холостячкой 2". Ну а пока звезда показала, как готовит тело к проекту. Об этом она сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Мне очень нравится наносить разогревающий гель на тело перед тренировкой", - сказала красотка, намазывая свой животик гелем.
По словам Огневич, она видит по коже хороший результат благодаря систематическим тренировкам с использованием геля.
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Также Злата рассказала, что решила привести себя в форму, и довольно радикальными методами. Чтобы очистить организм, Огневич отказалась от употребления кофе и ряда продуктов.
Недавно певица решила провести целый месяц без кофе и воздержаться от вредной еды. Короче, так чтобы совсем без кофе она не сможет из-за насыщенного графика работы... (делает жест, будто стреляет в висок - ред.). Она спит по 4-5 часов и без кофе нереально проснуться. Также девушка пытается придерживаться здорового образа жизни.
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