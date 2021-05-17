Украинская певица, звезда нового сезона шоу "Холостячка", Злата Огневич, покорила нежным образом

Известная артистка решила стать героиней нового сезона популярного проекта, сообщает Politeka.net. Красотка призналась, что хочет, благодаря шоу, встретить мужчину своей мечты и дальнейшем создать с ним крепкую семью.

А пока идут съемки, звезда активно занимается творчеством и делает посты в своем Инстаграм.

На новых фото звезда позировала в нежном образе - красивом голубом наряде в горошек и с нескромным декольте. Макияж подчеркнул красоту Огневич.

"Быть женщиной - это Дар. И я каждый день благодарю за это.... 🤍🪐", - написала звезда.

За три часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Сто процентов 💙", "Красота 🔥🔥", "Дар это родиться красивой женщиной. А как по мне быть мужчиной - это награда. Вы красивая, порядочная и трудолюбивая, поэтому желаю, чтобы в Вашей жизни появился достойный и умный человек. Счастья Вам красавица", "Супер😍😍😍", "Красива❤️", "У вас безупречный вид ❤️❤️", "Какая красота😍😍😍😍😍", "Ты невероятная ❤️", "А быть такой красивой тогда что ? 😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич в одном из интервью рассказала, что из-за проблем с мужчинами была готова к экстракорпоральному оплодотворению. На радикальные меры певица пошла бы, если не встретит любовь к сорока годам.