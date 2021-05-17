Украинская певица, звезда нового сезона шоу "Холостячка", Злата Огневич, покорила нежным образом
Известная артистка решила стать героиней нового сезона популярного проекта, сообщает Politeka.net. Красотка призналась, что хочет, благодаря шоу, встретить мужчину своей мечты и дальнейшем создать с ним крепкую семью.
А пока идут съемки, звезда активно занимается творчеством и делает посты в своем Инстаграм.
На новых фото звезда позировала в нежном образе - красивом голубом наряде в горошек и с нескромным декольте. Макияж подчеркнул красоту Огневич.
"Быть женщиной - это Дар. И я каждый день благодарю за это.... 🤍🪐", - написала звезда.
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За три часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.
Напомним, Огневич в голубом наряде "зацепила" ведущего "Холостячки" и новую партнершу Винника: "Умничка".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в белом наряде заинтриговала откровением: "Именно тот, что нужно!"
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