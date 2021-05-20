Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась воспоминаниями о токсичных отношениях с парнем

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно стала новой главной героиней реалити-шоу "Холостячка" рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" как били с парнем посуду и как получила впервые по лицу и чем это все закончилось.

Злата вспоминает первые отношения с парнем еще в студненческие годы. С печалью исполнительница говорит, что были у ее жизни и отношения с физическим насильством.

Злата Огневич

"У нас была такая итальянская семейка и очень горячие отношения. Мы били посуду в кухне, кричали друг на друга. Это выглядит сексуально в каком-то кино, но в жизни никакого удовольствия не доставляло. Дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел в спальню остыть", - вспомнила Злата.

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После этого Огневич сказала парню, что это конец отношений, она просто начала его бояться.

"Были слезы, он на коленях просил прощения. Но я сказала: "Я тебя просто теперь боюсь", - рассказала Огневич о парне, который не мог держать себя в руках.

огневич

Огневич ушла с этих отношений самостоятельно, но в следующих не обошлось от сторонней помощи. По словам Огневич, у нее были такие отношения, после которых она ходила к психотерапевту и некоторое время сидела на антидепрессантах.

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Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич начала снимать одежду перед камерой, поразив кадрами: "Горячо, очень горячо".