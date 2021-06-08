Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", наконец-то приступила к съемкам первого эфира

Как стало сегодня известно, долгожданные съемки второго сезона романтического шоу «Холостяка» наконец-то стартовали. Причем фанаты любовную драму с участниками и главной героине Златой Огневич увидят только осенью.

«Перед началом проекта я очень волновалась. Предчувствовала Первую вечеринку, представляла, как все пройдет, но реальность превзошла все ожидания! Каждый человек смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души.

Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана по жемчужину! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу», - поделилась впечатлениями от первой вечеринки Злата Огневич, которую процитировали на странице проекта в Инстаграм.

А пользователи же обратили внимание на наряд Златы, который не совсем пришелся им по душе:

«Злата, у ас отличная фигура, но это ужасное платье делает из вас толстуху…; Просто платье отвратительное); прекрасное платье. Она артистка с шикарной фигурой. Чего придираетесь?🙂; С эстетической и профессиональной точки зрения платье действительно ужасно); Она очень похожа на Надин 🙈 ну или Надин на неё 😂; Платье ужас 🤬; Красотка, но стилисты неудачное платье подобрали;

Отметим, в одном из интервью звезда рассказала, что ее профессия усложняет жизнь с мужчинами.

По словам артистки, она всегда предупреждает, что может пропадать на съемках и концертах. Сначала возлюбленные певицы принимают такое условие, но позже они начинают ревновать Злату к работе, а также требуют сделать выбор между ними и ее профессией.

В прошлом году у звезды произошел болезненный разрыв отношений, которые она считала совершенными. А свои идеальные отношения исполнительница видит такими, где у пары есть развитие и дело, в которое они вовлечены душой. Именно настоящую любовь Огневич мечтает встретить на проекте.

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