Фанаты "Холостячки" сгорают от любопытства, найдет ли себе подходящего мужчину новая героиня Злата Огневич, как и ее предшественница Ксения Мишина

В Сети горячо обсуждают выбор продюсеров шоу, который пал на 35-летнюю певицу Злату Огневич. В частности, следующей "Холостячкой" многие пользователи видели ведущую Лесю Никитюк или актрису Дарью Петрожицкую.

Как только Огневич объявила о своем участии, неоднократно в комментариях у нее под постами проскльзывало мнение, что Мишина "подняла высокую планку" и, мол, не все уверены, что Злата выдержит.

Певица, в свою очередь, заявляла, что ее "путь" на "Холостячку" начался год назад после тяжелого расставания с любимым: "Я иду, чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью!".

На одной из фан-страничек шоу в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж с Мишиной и Огневич, передает Politeka.net. Красотки предстали в полоборота в приспущенных на плечи нарядах. Звезды очаровали публику магическими взглядами в битве за "лайки".

"Неет, благородную красоту Мишиной не превзойти..."; "Мишина , конечно задала высокую планку, но интересно будет посмотреть , как Злата найдёт своего мужчину!🔥🔥🔥", - прокомментировала публика.

Ранее мы рассказывали, что новая "Холостячка" Огневич в программе "Світське життя" рассказала, что ее побудило пойти на проект.

"Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс", - надеется звезда.

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев.

Как сообщала Politeka, Новая "холостячка" Огневич расплакалась, рассказав о неудачных отношениях.

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