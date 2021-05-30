Украинская певица Злата Огневич решилась на несколько откровений

Так, популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона реалити Холостячка, в интервью программе "Світське життя" рассказала, что ее побудило пойти на этот проект. По словам звезды, она идет на шоу искать любовь.

"Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс", - рассказала певица.

Злата добавила, что ее вдохновляет пример пар Ксении Мишиной и Александра Эллерта, а также Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которые нашли друг друга на таких шоу под прицелом телекамер. Именно они вдохновили ее и дали стимул пойти на шоу, поменяв свою жизнь.

"Если бы не было этих доказательств, наверное, я бы не пошла на это шоу, но я вижу, что люди находят свою реальную любовь", - поделилась артистка.

Также певица заявила, что будет выбирать сердцем. Ну а если ей понравится больше одного мужчины, что бывало в ее жизни, она будет целоваться с ними на свиданиях. То есть она нашла весьма пикантный способ, чтобы выбрать мужчину - целовать всех, кто понравится.

"Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу", - пояснила Злата.

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