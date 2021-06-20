Новая "Холостячка" Злата Огневич заговорила о сложном прошлом, из-за которого не спала по ночам

После того, как стартовали тайные съемки нового сезона «Холостячки», Злата стала намного реже появляться в сети и заниматься Инстаграмом, показывать новые кадры. В этот раз звезда решила напомнить о себе, затронув тему подводных камней в своей профессии и воспомининия, из-за которого задумалась о своем трагичном прошлом.

Пост звезда сопроводила чувственными кадрами из светлой фотосессии на яхте. В белом воздушном платье артистка смотрела свободно и непринужденно:

«Хочу Вам рассказать о подводных камнях в моей профессии 🙌🏾 В июле выйдет новая песня #МійНазавжди. Уже давно я собираю в свою актёрскую копилку эмоции, чтобы в нужный момент достать и работать с ними в кадре. Очень важно при этом умение переключаться: зайти в нужное состояние, выполнить актёрскую/режиссерскую задачу выдуманной истории, при этом- добавить правду жизни. Всё дело именно в правде и вере. Кино- и есть жизнь, только перед камерой.

Мне пришлось взять в кадр свой очень давний трагический триггер, из-за которого я на весь день потеряла ощущение реальности. Вновь накатили воспоминание, которое не давало уснуть даже ночью. При всём опыте и профессионализме- у меня не всегда получается отключаться и работать по щелчку, а потом- выходить из состояния после команды: «Стоп.Снято» 🌋

Моя профессия многому меня научила. Видеть шире, думать глубже и помнить о балансе 🙌🏾» - поделилась мыслями звезда после пережитого.

Также ранее Огневич поделилась результатами новой необычной фотосессии, а в подписи к публикации затронула важную тему.

В подписи к фотографиям Огневич поделилась сокровенным:

"Где мы настоящие? В общении с друзьями, обществе или наедине с мыслями и отражением в зеркале? Часто бывает так, что в своих интервью я рассуждаю на темы, далёкие от вопросов журналиста. И в эти моменты я вижу замешательство в глазах собеседника. Ведь он хочет узнать, сколько я денег получаю/трачу, что за квартира, машина, какие-то интимные подробности из жизни и т.д. У меня возникает стойкое ощущение, что меня погрузили в параллельную реальность, откуда хочется поскорее сбежать".