Новая "Холостячка" Злата Огневич поразила стильным образом на съемках реалити-шоу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Буквально на днях стартовали съемки реалити с участием артистки, а на странице проекта в Instagram выложили очаровательное фото артистки, на котором она появилась в необычном образе.

Как видно, Злата запечатлена в удивительной локации, она стоит в интересной позе и как будто поправляет прическу. Перед камерой красотка появилась в замысловатом наряде, который состоит из коротенького кружевного платья и просторной светлой накидки до пят. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. похоже, этот наряд Злата выбрала для первой встречи с женихами, чтобы произвести на них впечатление.

В подписи к фотографии рассказали о презентации нового клипа Огневич, а сама она поделилась тонкостями своей профессии и съемок. А вот в комментариях разгорелась бурная дискуссия относительно наряда звезды, некоторым ее образ совершенно не понравился. "Пусть Злате повезет встретить свою вторую половинку!", "У нее нет другого платья?!", "А когда будет "Холостячка?", "Когда же уже первый выпуск", "Как можно было такое неудачное платье подобрать?", "Не понимаю, почему девушки пишут за платье, мне как парню это платье выглядит очень красиво и женственно", - пишут в комментариях.

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье".