Нова " Холостячка" Злата Огневич заговорила про стосунки після старту зйомок

Кілька тижнів тому стартували зйомки другого сезону шоу «Холостяк», тому Злата, яка є його головною героїнею, стала рідко з'являтися в мережі і розповідати про життя. Проте, іноді артистка показує в Instagram кадри, зроблені під час стильних фотосесій.

Злата супроводила світлий кадр, на якому постала в стриманому білосніжному вбранні, думками про відносини і про те, які теми найважливіше, коли ви спілкуєтеся з партнером:

«Що у відносинах Вас може надихнути або навпаки - відштовхнути від партнера?

Я зрозуміла, яке важливе значення має діалог 🙌 🏾 всі моменти, які викликають сумніви-можна і потрібно обговорювати. Якщо ви по - справжньому дорожите один одним-прислухайтеся до партнера. Мій секрет простий-я спочатку знаю, що ідеальних людей не буває ( о, як же це прекрасно🤩), і приймаю партнера. У кожному з нас прихована ціла Всесвіт, у всьому її різноманітті проявів, при цьому негативу або позитиву не існує. Це всього лише оцінка через призму Ваших суджень, досвіду, поглядів.

Отже, діалог і прийняття - основа гармонійних відносин. А в моєму випадку ще й ніжні обійми, компліменти, дотики, - в такі моменти я відчуваю Вселенську любов» - розповіла Злата.

Фанати підтримали тему:»зараз люди оцінюють один одного по якихось критеріях, порівнюючи з ким то кого то️️; вміння приймати і розуміти важливо; коли дивишся в очі і розумієш що я це ти❣️; довіру і сприйняття, таким як є з усіма достоїнствами і недоліками".

Нагадавши, "холостячку" Огневич в мереживному міні розкритикували за невдалий наряд: "як можна було таке...".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич у весільній сукні приголомшила новиною:"мій назавжди".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич несподівано заговорила про трагічне минуле:"не давало заснути навіть вночі".