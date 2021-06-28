Новая "Холостячка" Злата Огневич заговорила об отношениях после старта съемок

Несколько недель назад стартовали съемки второго сезона шоу «Холостяк», поэтому Злата, которая является его главной героиней, стала редко появляться в сети и рассказывать о жизни. Тем не менее, иногда артистка показывает в Инстаграм кадры, сделанные во время стильных фотосессий.

Злата сопроводила светлый кадр, на котором предстала в сдержанном белоснежном наряде, мыслями об отношениях и о том, какие темы важнее всего, когда вы общаетесь с партнером:

«Что в отношениях Вас может вдохновить или наоборот- оттолкнуть от партнёра?

Я поняла, какое важное значение имеет диалог 🙌🏾 Все моменты, которые вызывают сомнения- можно и нужно обсуждать. Если Вы по-настоящему дорожите друг другом- прислушивайтесь к партнёру. Мой секрет прост- я изначально знаю, что идеальных людей не бывает ( о, как же это прекрасно 🤩 ), и принимаю партнёра. В каждом из нас скрыта целая Вселенная, во всём её многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму Ваших суждений, опыта, взглядов.

Итак, диалог и принятие- основа гармоничных отношений. А в моем случае ещё и нежные объятия, комплименты, прикосновения,- в такие моменты я ощущаю Вселенскую любовь» - рассказала Злата.

Фанаты поддержали тему: «Сейчас люди оценивают друг друга по каким то критериях, сравнивая с кем то кого то🤦🏻‍♂️; Умение принимать и понимать важно; Когда смотришь в глаза и понимаешь что я это ты ❣️; Доверие и восприятие, таким как есть со всеми достоинствами и недостатками».

Напомним, "холостячку" Огневич в кружевном мини раскритиковали за неудачный наряд: "Как можно было такое...".

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