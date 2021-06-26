Нова "Холостячка" Злата Огневич зізналася, чому артисту складно побудувати стосунки

Як повідомляє Politeka.net, вже цієї осені на українському телебаченні вийде другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Героїнею другого сезону стала відома співачка Злата Огневич, яка буде шукати свою любов на очах всієї країни.

Нещодавно на сторінці проекту в соцмережі Instagram Злата поділилася, чому їй складно побудувати стосунки з чоловіком. За словами артистки, після попереднього хворобливого розриву їй навіть довелося відвідувати психотерапевта. Однак, після всіх труднощів вона готова до нових відносини.

"Постійні зйомки та концерти – це те, що викликає ревнощі, відчуття нестачі уваги і просто нерозуміння з боку чоловіків. Після болісного розриву відносин довелося навіть відвідувати психотерапевта. Впоравшись з усіма труднощами, співачка отримала незамінний досвід і розуміння того, кого хоче бачити поруч з собою", - йдеться в підписі до фотографії Огневич з ведучим шоу Григорієм Решетником.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич в нюдовому корсеті ошелешила дивними лайфхаками для першого побачення: "Наречена".

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