Нова "Холостячка" Злата Огневич зізналася, чому артисту складно побудувати стосунки
Як повідомляє Politeka.net, вже цієї осені на українському телебаченні вийде другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Героїнею другого сезону стала відома співачка Злата Огневич, яка буде шукати свою любов на очах всієї країни.
Нещодавно на сторінці проекту в соцмережі Instagram Злата поділилася, чому їй складно побудувати стосунки з чоловіком. За словами артистки, після попереднього хворобливого розриву їй навіть довелося відвідувати психотерапевта. Однак, після всіх труднощів вона готова до нових відносини.
"Постійні зйомки та концерти – це те, що викликає ревнощі, відчуття нестачі уваги і просто нерозуміння з боку чоловіків. Після болісного розриву відносин довелося навіть відвідувати психотерапевта. Впоравшись з усіма труднощами, співачка отримала незамінний досвід і розуміння того, кого хоче бачити поруч з собою", - йдеться в підписі до фотографії Огневич з ведучим шоу Григорієм Решетником.
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