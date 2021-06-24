Известная украинская певица Злата Огневич, которая станет главной героиней нового сезона шоу «Холостячка», поделилась своими секретами для первого свидания

Не так давно стало известно, что 35-летняя Огневич займется поисками своей второй половинки на популярном шоу, которое ранее уже помогло актрисе Ксении Мишиной найти свою любовь. В преддверии шоу Злата решила поделиться на своей странице в Инстаграм необычными лайфхаками на тему романтики.

Так, звезда рассказала девушкам, как точно добиться того, чтобы парень больше не стал звать на свидание.

«Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним:



💘 увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!

💘 спеть ему песенку “Santa baby”, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка»

💘 называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные

💘 громко смеяться, легко похрюкивая

💘 одолжить деньги», - с юмором написала Огневич.

Этот пост она сопроводила собственным фото, на котором позировала в роскошном образе. На ней былое короткое бежевое платье с полупрозрачной легкой блузой и корсетом поверх.

Поклонницы оценили пост звезды и принялись делиться собственными лайфхаками.

«Говорить о свадьбе и знакомстве с родителями», «Злата, вы невероятно красивая», «Невеста», «С такой девушкой я сходил бы на свидание», «Чет я передумал вас на свидание звать», - пишут люди.

Напомним, "холостячку" Огневич в кружевном мини раскритиковали за неудачный наряд: "Как можно было такое...".

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич в свадебном платье ошеломила новостью: "Мой навсегда".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич неожиданно заговорила о трагическом прошлом: "Не давало уснуть даже ночью".