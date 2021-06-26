Новая "Холостячка" Злата Огневич призналась, почему артисту сложно построить отношения

Как сообщает Politeka.net, уже этой осенью на украинском телевидении выйдет второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка". Героиней второго сезона стала известная певица Злата Огневич, которая будет искать свою любовь на глазах всей страны.

Недавно на странице проекта в соцсети Instagram Злата поделилась, почему ей сложно построить отношения с мужчиной. По словам артистки, после предыдущего болезненного разрыва ей даже пришлось посещать психотерапевта. Однако, после всех трудностей она готова к новым отношения.

"Постоянные съемки и концерты – это то, что вызывает ревность, чувство нехватки внимания и просто непонимание со стороны мужчин. После мучительного разрыва отношений пришлось даже посещать психотерапевта. Справившись со всеми трудностями, певица получила незаменимый опыт и понимание того, кого хочет видеть рядом с собой", - говорится в подписи к фотографии Огневич с ведущим шоу Григорием Решетником.

Напомним, "Холостячка" Огневич в нюдовом корсете ошарашила странными лайфхаками для первого свидания: "Невеста".

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