Певица Злата Огневич показала в соцсети яркое фото в белом платье и обратилась к поклонникам с вопросом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно стала героиней реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась ярким кадром, на котором запечатлена в удивительной локации.

Как видно, перед камерой Злата позирует в роскошном белом платье с черным поясом, которое красиво подчеркнул изящную фигурку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, а дополняют образ стильные золотистые украшения.

В подписи к фотографии Огневич обратилась к украинцам с интересным вопросом. " В мире, где женщины часто занимают ведущие роли, создают успешный бизнес, руководят целыми департаментами, при этом оставаясь женщиной: нежной, загадочной, желанной, ранимой – у меня возникает вопрос. Как быть, если женщина в паре больше зарабатывает? Это нормально или в отношениях возникнут проблемы? Насколько сильным будет влияние общества в такой ситуации?", - написала певица, обращаясь к поклонникам.

Напомним, Огневич после начала тайных съемок "Холостячки" рассказала об отношениях: "Мой секрет прост – я...".

Как сообщала Politeka, Огневич на "Холостячке" призналась, почему не могла построить отношения до проекта: "После разрыва…".

Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич в коротеньком платье заговорила о тайных желаниях: "Выше мира и страстей".