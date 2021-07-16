Украинский исполнитель MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора к Евровидению, устроил шоу для поклонниц

Как пишет Politeka.net, артист решил отдохнуть от работы и провести время на частном пляже с бассейном. Он устроил шоу, пройдясь под искусственным водопадом.

«Там, где слишком хорошо, чтобы быть правдой!», - подписал фото артист.

В комментариях его поклонники буквально потеряли дар речи.

«Слишком хорош, чтобы быть правдой», «Ну все я умер, как же это кайфово», «Желаю отдохнуть и зарядиться по полной», «Отличного отдыха», «Сошлись две стихии», - пишут пользователи сети.

Но этого артисту показалось мало и он снял себя вблизи, прикусив губу.

«Если в Чернигов - то сюда!) Арррр», - добавил MELOVIN.

Поклонники не смогли сдержать эмоции от увиденного.

«Правильно, мало нам огня! Давай ещё!», «Ай доиграешься, мы прямо сейчас туда всей толпой и нагрянем!», «Ммм, как горячо», - пишут они.

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