Украинский исполнитель MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора к Евровидению, устроил шоу для поклонниц
Как пишет Politeka.net, артист решил отдохнуть от работы и провести время на частном пляже с бассейном. Он устроил шоу, пройдясь под искусственным водопадом.
«Там, где слишком хорошо, чтобы быть правдой!», - подписал фото артист.
В комментариях его поклонники буквально потеряли дар речи.
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«Слишком хорош, чтобы быть правдой», «Ну все я умер, как же это кайфово», «Желаю отдохнуть и зарядиться по полной», «Отличного отдыха», «Сошлись две стихии», - пишут пользователи сети.
Но этого артисту показалось мало и он снял себя вблизи, прикусив губу.
«Если в Чернигов - то сюда!) Арррр», - добавил MELOVIN.
Поклонники не смогли сдержать эмоции от увиденного.
«Правильно, мало нам огня! Давай ещё!», «Ай доиграешься, мы прямо сейчас туда всей толпой и нагрянем!», «Ммм, как горячо», - пишут они.
Напомним, что MELOVIN стал копией «любовника» Лободы: «На Тиля Линдеманна похож! Вау!».
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