Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, розбурхав публіку

Відомий український співак Костянтин Бочаров більш відомий під творчим псевдонімом MELOVIN повернувся до концертної діяльності після перерви, викликаної пандемією. Фото в зухвалому образі після концерту у Львові артист показав у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Шанувальники артиста зраділи, що він знову дає концерти. Співака засипали компліментами. MELOVINА навіть порівняли з "коханцем" Світлани Лободи лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

"Ой, Мел, ти мені на Тіля Ліндеманна схожий! Вау!!", "Вид - до втрати свідомості", "як я сумувала за твоїми виступами", "ти був офігезно крутий", "Мел, ти прекрасний!", "Вау, який", "Меееел, ти просто найкращий 🔥❤️❤️Люблю", "з поверненням на сцену🔥. Шикарно виглядаєш❤", "Кайфуй на повну ! Це твоє життя і тільки твоя! Навіть через екран було повне відчуття присутності. На сцені - ти король", - пишуть в коментарях.

Як відомо MELOVIN любить експериментувати із зовнішністю. Він вже блищав з волоссям різних кольорів, також довгий час артист виступав з лінзою, яка змінює колір райдужної оболонки ока. А нещодавно MELOVIN змінив зачіску - він зістриг волосся на потилиці і скронях. Крім того артист зробив нові татуювання.

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