Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, взбудоражил публику
Известный украинский певец Константин Бочаров более известный под творческим псевдонимом MELOVIN вернулся к концертной деятельности после перерыва, вызванного пандемией. Фото в дерзхком образе после концерта во Львове артист показал в своем Instagram, сообщает Politeka.net.
Поклонники артиста обрадовались, что он снова дает концерты. Певца засыпали комплиментами. MELOVINА даже сравнили с "любовником" Светланы Лободы лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
«Ой, Мел, ты мне на Тиля Линдеманна похож! Вау!!», «Вид – до потери сознания», «Как я скучала за твоими выступлениями», «Ты был офигезно крутой», «Мэл, ты прекрасен!», «Вау, какой», «Мээээл, ты просто лучший 🔥❤️❤️Люблю», «С возвращением на сцену🔥. Шикарно выглядишь❤», «Кайфуй на полную ! Это твоя жизнь и только твоя ! Даже через экран было полное ощущение присутствия. На сцене - ты король», - пишут в комментариях.
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Как известно MELOVIN любит экспериментировать с внешностью. Он уже блистал с волосами разных цветов, также долгое время артист выступал с линзой, которая меняет цвет радужной оболочки глаза. А недавно MELOVIN изменил прическу – он состриг волосы на затылке и висках. Кроме того артист сделал новые татуировки.
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Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "Настолько горяч, что…".
Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: "Тебя кодировать надо".