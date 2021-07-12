Український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) розповів про проблеми зі здоров'ям

MELOVIN, який нещодавно розбурхав громадськість тим, що під час виступу на сцені фестивалю Atlas Weekend поцілував дівчину і хлопця, зізнався, що довгий час страждав від панічних атак і проходив курс лікування антидепресантами, а також звертався до психоаналітиків. Подробицями він поділився в програмі"Світське життя".

MELOVIN розповів, що проблеми зі здоров'ям почалися після того, як на нього звалилося дуже багато роботи.

"Моменти творчої кризи, ти не знаєш, що робити. Слава Богу, що є фахівці. Потрібно йти до них, і говорити про свою проблему. Я хочу бути чесним перед собою. Мені все одно хто і що говорить", - сказав артист.

MELOVIN зізнався, що його тривалий час турбували панічні атаки. Він звернувся до послуг психотерапевтів і пройшов курс антидепресантів.

"Зараз я закінчив курс антидепресантів. І це норма", - сказав він.

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