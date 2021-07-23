Украинский певец MELOVIN, которого поддержал Андрей Данилко на национальном отборе Евровидения, показал, как проходит репетиции
Как пишет Politeka.net, 24-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) является популярным украинским исполнителем. Недавно на Atlas Weekend 2021 звезда сделал каминг-аут, осознав свою свое влечение к мужчинам и женщинам. Сейчас певец активно ведет социальные сети, делясь с фанатами самым интересным.
На новом видео Константин показал, как проходит репетиция с командой. Молодой человек был в шортах, футболке и очках, а в руке держал микрофон.
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Уже через 2 дня - 25 июля мы наконец-то встретимся на большом концерте в честь 5-летия проекта! Киев! Арт Причал - 20:00", - написал певец.
Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:
"Очень волнуюсь перед этим концертом. Может потому, что жду его уже полгода. Может потому, что отвыкла от больших нормальных сольников с марта 20-го…", "То чувство, когда потратила все деньги на лазерную коррекцию зрения, чтоб хоть когда-нибудь увидеть чётко Мэла. А теперь нет денег на билет", "Внутри ураган от одной мысли, что концерт уже послезавтра", "Ох, будет горячо".
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