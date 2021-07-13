Певица Оля Цибульская "хайпанула" на волне признаний, прокатившейся в украинском шоубизе, и вставила свои пять копеек
Как известно, во время Atlas Weekend 24-летний певец MELOVIN (Константин Бочаров) совершил каминг-аут, признавшись в своей бисексуальности. Для пущего эффекта артист поцеловался прямо на сцене с девушкой и парнем. Певец рассказал, что месяц готовился к этому перформансу.
Кроме того, в своей необычности призналась 28-летняя солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Девушка поделилась этим в программе "Світське життя", рассказав Кате Осадчей (то есть на всю страну), что относит себя к квир-людям, то есть к таким, чья сексуальность отличается от общественного большинства.
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Кума артиста Dzidzio, певица Оля Цибульская по-доброму сыронизировала на данную тему. Звезда опубликовала соответствующие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Оля предстала в дороге, в гастрольном автобусе с кроватями. Певица лежала вместе с еще двумя девушками.
"Давно хотела сделать каминг-аут... А тебе слабо? 😂", - говорит она на кадрах, конечно же, в шутку.
Как известно, Цибульская уже много лет счастливо замужем и воспитывает 6-летнего сына Нестора. Муж артистки является абсолютно непубличным человеком, поэтому она, уважая его желание, никогда не показывает его в соцсетях и мало о нем рассказывает.
Напомним, Зарицкая неожиданно совершила каминг-аут в программе Осадчей
Как сообщала Politeka, раскрывший свою сущность MELOVIN проговорился о телохранителе
Также Politeka писала, что Цибульская заговорила об изменах и муже, которого скрывает