Украинская певица Ольга Цибульская побаловала поклонников пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летняя звезда опубликовала серию фото со свадьбы, на которой была ведущей. Ольга была одета в невероятной красоты платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Глубокий синий цвет идеально гармонировал со светлой кожей звезды, а эффектная прическа делала образ просто неотразимым. Прическу Ольга украсила большим красным цветком, который идеально вписывался в лук. Звезда игриво выставила ножку в разрез, приковав к ней взгляды.

«Оцени лук от 1 до 10», - обратилась к поклонникам певица.

В комментариях яркой звезде оставили массу восторженных слов. Поклонникам очень понравился наряд артистки.

«Очень красивая», «Шикарная», «Лук огонь! Ты красоточка», «Оля платье просто класс, все 10 баллов», «Платье бомба! Цвет очень красивый!», «Милашка, Оля», «Волшебная», «Ты просто космос», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Цибульская призналась, сколько лишних килограммов набрала: «Аж лопаю».

Как сообщала Politeka, Цибульская засветила округлившийся животик: "На 4 месяце беременности".

Также Politeka писала, что Цибульская в купальнике уселась на скалах, впечатлив стройной фигурой: «Прямо русалка…».