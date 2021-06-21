Українська співачка Ольга Цибульська показала, як відпочиває в Туреччині

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію фото, зроблених біля моря, на скелях, а також в готелі. Цибульська вирішила похвалитися своєю округлою п'ятою точкою, яку вона посилено качала на тренуваннях. Цибульська вразила прекрасною фізичною формою.

"Планувала написати лонгрід про те, як тут афігенно. Але якщо ти дивишся мої сторіс, то знаєш, що я намагаюся вимкнути мозок і релакснути. Тому просто знай-тут афігенно", - написала задоволена співачка.

У коментарях стали обговорювати зовнішній вигляд Цибульської, а також її вельми пікантні фото.⠀

"Для чого так фотошопити? Друге фото, що з ногою?", "На другому прямо русалка, так ніжку домальовувала", "Ви так демонструєте 5 точку на фото 1, ніби це її співаєте", "Просто топ", "яке красиве море", "розумничка, люби себе", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська показала свої непрості взаємини з Віталієм Козловським, з яким іноді не може порозумітися на знімальному майданчику. Як відомо, зірки разом ведуть шоу Weekend на одному з музичних каналів. Цибульська розповіла, що Козловський постійно скаржиться на те, що вона занадто багато говорить.

Нагадаємо, що розчулена Цибульська поділилася одкровенням і особливим фото: "коли дізналася, що вагітна...".

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська слідом за Могилевською зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала: "Аж лопаю".

Також Politeka писала, що Цибульська в боротьбі зі зморшками повідала про радикальне перетворення і страхи: "збрила брови".