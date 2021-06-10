Як вона виглядає зараз

Українська співачка Оля Цибульська зізналася, що набрала вагу

Зірка розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Цибульська, схоже, вже вжила заходів і вирішила відмовитися від пізніх прийомів їжі.

"Вдома є смачний Кіш... Хочу аж лопаю. Стала на ваги: 6 зайвих кг. Бляха муха", - написала артистка, вказавши, що справа була о 23:01.

Також Цибульська показала фігуру в мінішортах.

Зазначимо, нещодавно Оля Цибульська розповіла, що за минулий рік вона змогла схуднути на 15 кілограмів. Тоді такого вражаючого результату артистці допомогло домогтися інтервальне голодування, а також збалансоване харчування.

Набрала вагу не тільки Цибульська. Зізналася, що поправилася і Наталія Могилевська. Артистка також заявила, що готова почати схуднення на очах українців.

"Сьогодні я відверто зізнаюся-у мене десять зайвих кіло. Таку проблему зараз має Чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю — мені буде дуже соромно», - говорила співачка.

Домогтися результату Могилевська має намір за два місяці і на свій день народження, надіти улюблену сукню, в якому вона з'явилася на сольному концерті рік тому.

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".