Українська співачка Оля Цибульська показала себе "натуральну"
Зірка нерідко демонструє свою природну красу без косметики, передає Politeka.net.
Красуня покупає якісну і натуральну косметику. Хоча артистка не любить використовувати "бабусині" рецепти при догляді за обличчям, все ж вона не може відмовити собі в одному - вона робить кокосову маску для волосся на ніч. Зірка маже кінчики, надягає шапочку для душу, а зверху загортає рушником. З ранку вона змиває маску, і її волосся стає шовковистим.
Цибульська дотримується здорового харчування, відмовилася від шкідливих звичок, а також робить масажі для обличчя. В результаті Ольга виглядає чудово.
У недавніх сторіс співачка показала себе без косметики і розповіла, як ще бореться зі зморшками навколо очей. Цибульська розповіла, що потрібен дрібний пілінг, яким вона тре шкіру, щоб та стала гладкою.
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Також артистка повідала про радикальне перетворення і страхи в юному віці.
"Колись у дитинстві поголила брови, адже боялася, що будуть, як у Фріди Кало. Тепер хочу такі, але не ростуть", - написала Ольга.
Зазначимо, Фріда Кало - мексиканська художниця, у якої були густі чорні брови. Кало не тільки відмовлялася користуватися пінцетом, але, навпаки, зробила кущисті, зрощені на переніссі брови своєю фішкою.
"З мого обличчя мені подобаються тільки брови і очі. Більше нічого. У мене вуса, і в цілому я швидше схожа на чоловіка", - говорила художниця.
Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".
Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.
Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".