Украинская певица Ольга Цибульская показала, как отдыхает в Турции

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото, сделанных возле моря, на скалах, а также в отеле. Цибульская решила похвастаться своей округлой пятой точкой, которую она усиленно качала на тренировках. Цибульская впечатлила прекрасной физической формой.

«Планировала написать лонгрид о том, как здесь афигенно. Но если ты смотришь мои сторис, то знаешь, что я пытаюсь выключить мозг и релакснуть. Поэтому просто знай - ЗДЕСЬ АФИГЕННО», - написала довольная певица.

В комментариях стали обсуждать внешний вид Цибульской, а также ее весьма пикантные фото.⠀

«Для чего так фотошопить? Второе фото, что с ногой?», «На второй прямо русалка, так ножку дорисовывала», «Вы так демонстрируете 5 точку на фото 1, будто это ее поете», «Просто топ», «Какое красивое море», «Умничка, люби себя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская показала свои непростые взаимоотношения с Виталием Козловским, с которым иногда не может поладить на съемочной площадке. Как известно, звезды вместе ведут шоу Weekend на одном из музыкальных каналов. Цибульская рассказала, что Козловский постоянно жалуется на то, что она слишком много говорит.

Напомним, что растроганная Цибульская поделилась откровением и особенным фото: "Когда узнала, что беременна...".

Как сообщала Politeka, кумa Dzidizio Цибульская вслед за Могилевской призналась, сколько лишних килограммов набрала: «Аж лопаю».

Также Politeka писала, что Цибульская в борьбе с морщинами поведала о радикальном преображении и страхах: "Сбрила брови".