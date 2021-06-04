Українська співачка Оля Цибульська розповіла особисті деталі свого життя

Артистка ретельно приховує факти зі свого особистого життя, передає Politeka.net. Зокрема, зірка досі не розкриває особистість свого чоловіка.

За словами співачки, її чоловік - абсолютно непублічна особистість, яка не хоче світитися з нею в соцмережах. Хоча знайома пара зі шкільної "лави", а в шлюбі перебуває приблизно сім років.

У 2015 році зірка стала мамою, Нестора. Знімками та відео з сином Ольга ділиться охоче.

Хлопчику зараз шість років, і, судячи з кадрів, він росте щасливою дитиною в люблячій родині. Примітно, що співачка не приховує, що завагітніла в Парижі під час романтичної поїздки з коханим.

На нових кадрах в сторіс Instagram Цибульська показала, якою росте її дитина.

На особливому фото Нестор в окулярах позував, склавши лікті на стіл і посміхався.

"Коли дізналася, що вагітна - саме так представляла нашого сина", - поділилася одкровенням розчулена співачка.

Також артистка показала картину, яка її надихає.

"Моє натхнення - мамина картина. Дуже особлива. Вона мене окриляла в дуже непростий час. Мій талісман", - написала артистка.

Нагадаємо, після новини про розлучення, в мережі стали з'являтися чутки, що Дзідзьо крутив роман зі співачкою Ольгою Цибульською. Навіть син останньої нібито схожий на Михайла, але артистка все заперечує, заявляючи, що у неї щаслива сім'я.

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".