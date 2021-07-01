Українська співачка Ольга Цибульська, котру називають замішаною в розлученні Дзідзьо показала несподівані кадри
Зовсім недавно Цибульська поскаржилася на черговий набір ваги і сказала, що у неї вже зайвих шість кілограмів.
Як пише Politeka.net, в нових сторіс артистка здивувала своїм виглядом, і назвала причину.
Цибульська записала відео по дорозі в кав'ярню за булочками з яблуками, які дуже любить її син.
«А ось людина, якій не можна пиріжки», - сказала вона, показуючи себе в дзеркалі закладу.
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Співачка розповіла, що її раціон зараз складають черешня, сир і кава.
Однак, схоже і від цих продуктів ефект може бути несподіваним.
"Я на 4 місяці вагітності-зараз напише преса, а я просто поїла черешні. Все, як ми любимо", - зазначила Ольга, і показала кадри на яких погладжує свій животик.
Цибульська пріналась, що стежити за фігурою їй нелегко.
Нагадаємо, після того, як стало відомо про розставання Дзідзьо з дружиною Ярославою, пішли чутки про нібито таємний роман між ним і Цибульською. Втім, обидва артисти їх заперечують.
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