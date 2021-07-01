Украинская певица Ольга Цибульская, котрую называют замешанной в разводе Дзидзьо показала неожиданные кадры
Совсем недавно Цибульская пожаловалась на очередной набор веса и сказала, что у нее уже лишних шесть килограммов.
Как пишет Politeka.net, в новых сторис артистка удивила своим видом, и назвала причину.
Цибульская записала видео по дороге в кофейню за булочками с яблоками, которые очень любит ее сын.
«А вот человек, которому нельзя пирожки», - сказала она, показывая себя в зеркале заведения.
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Певица рассказала, что ее рацион сейчас составляют черешня, творог и кофе.
Однако, похоже и от этих продуктов эффект может быть неожиданным.
«Я на 4 месяце беременности – сейчас напишет пресса, а я просто поела черешни. Все, как мы любим», - отметила Ольга, и показала кадры на которых поглаживает свой животик.
Цибульская приналась, что следить за фигурой ей нелегко.
Напомним, после того, как стало известно о расставании Дзидзьо с женой Ярославой, пошли слухи о якобы тайном романе между ним и Цибульской. Впрочем, оба артиста их отрицают.
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