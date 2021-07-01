Украинская певица Ольга Цибульская, котрую называют замешанной в разводе Дзидзьо показала неожиданные кадры

Совсем недавно Цибульская пожаловалась на очередной набор веса и сказала, что у нее уже лишних шесть килограммов.

Как пишет Politeka.net, в новых сторис артистка удивила своим видом, и назвала причину.

Цибульская записала видео по дороге в кофейню за булочками с яблоками, которые очень любит ее сын.

«А вот человек, которому нельзя пирожки», - сказала она, показывая себя в зеркале заведения.

Певица рассказала, что ее рацион сейчас составляют черешня, творог и кофе.

Однако, похоже и от этих продуктов эффект может быть неожиданным.

«Я на 4 месяце беременности – сейчас напишет пресса, а я просто поела черешни. Все, как мы любим», - отметила Ольга, и показала кадры на которых поглаживает свой животик.

Цибульская приналась, что следить за фигурой ей нелегко.

Напомним, после того, как стало известно о расставании Дзидзьо с женой Ярославой, пошли слухи о якобы тайном романе между ним и Цибульской. Впрочем, оба артиста их отрицают.

Напомним, замешанная в разводе с Дзидзьо Цибульская перестала быть похожей на себя, сменив имидж: "Если мне идет..."

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